Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf : Videoüberwachung in der Mensa verärgert Studenten

Düsseldorf An der Heinrich-Heine-Uni gibt es Streit um eine neue Kameraüberwachung. Das Studierendenwerk findet diese nach einigen Einbrüchen nötig, doch viele Studierende fühlen sich überwacht.

Das sehen die Kunden der Mensa, also überwiegend Uni-Studierende, offenbar anders. „Bei uns sind bereits etliche Beschwerden eingegangen“, sagt Marlon Konstantin, Mitglied des AStA-Vorstands. Für erste Irritationen hätten die Kameras sogar bereits gesorgt, noch bevor sie überhaupt angeschaltet wurden. „Aufgehängt wurden sie am 29. November, in Betrieb gegangen sind sie aber erst am 4. Dezember“, so Konstantin. In den Tagen bis zum Betriebsbeginn habe es aber nirgendwo ein Hinweisschild oder eine Erklärung gegeben. „Da kann man verstehen, dass sich viele Studierende unbehaglich fühlten.“