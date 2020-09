Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf : So zufrieden sind Studierende mit dem digitalen Semester

Düsseldorf Eine Umfrage unter Studierenden der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zeichnet ein gemischtes Stimmungsbild. Viele der Befragten könnten sich digitales Lernen auch im Regelbetrieb vorstellen.

Ein Semester ohne Vorlesungen und Seminare auf dem Campus, dafür mit vielen Videokonferenzen und -aufzeichnungen daheim am Computer: So sieht das aktuelle Semester immer noch für die meisten Studierenden und Lehrenden an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) aus. Ein Großteil der Lehrenden ist zufrieden, wie die kurzfristige Umstellung auf das digitale Semester wegen des Coronavirus geklappt hat, bei den Studierenden sind es im Vergleich aber deutlich weniger. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung, die die Uni zwischen Ende Juni und Anfang Juli durchgeführt hat.

„Wir wollen zum einen ein Stimmungsbild einholen, zum anderen die Ergebnisse, Anregungen und Verbesserungsvorschläge nutzen, um die Studienbedingungen an der HHU in Corona-Zeiten im kommenden Wintersemester weiter zu optimieren“, sagt Prorektor Professor Christoph J. Börner zum Ziel der Online-Umfrage. So laufen zurzeit die Vorbereitungen für das kommende Herbstsemester, in dem es wieder Präsenzveranstaltungen geben soll. Über das Wie und das Maß wird noch diskutiert.