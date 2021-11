Heinrich-Heine-Gesamtschule in Düsseldorf : Nach einem Ausbruch von Übelkeit wurden sieben Schüler krank gemeldet

Düsseldorf Am Montag hatten mehrere Jugendliche im Sportunterricht über Übelkeit und Erbrechen geklagt. Die Stadt untersucht nun Lebensmittelproben. Eine Schadstoffbelastung der Luft konnten die Experten in der vorübergehend geschlossenen Sporthalle nicht nachweisen.

Düsseldorf Die Suche nach der Ursache für den Ausbruch von Übelkeit und Erbrechen bei Schülern der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Gesamtschule geht weiter. „Die Kollegen vom Amt für Verbraucherschutz prüfen nun, ob Lebensmittel eine Rolle gespielt haben könnten“, sagt Dagmar Wandt, Leiterin des Amtes für Schule und Bildung. Sieben Schüler seien am Dienstag von ihren Eltern krank gemeldet worden, zwei weitere seien mit leichten Beschwerden in die Schule zurückgekehrt. Bereits am Montag war es einigen 13- und 14-Jährigen nach einer in der Halle abgehaltenen Sportstunde schlecht geworden. Das hatte einen vierstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.Vier Schüler waren nach Angaben des Rettungsdienstes vorsorglich in eine Klinik gebracht worden. Messungen der Raumluft in der Halle hatten keine besonderen Schadstoff-Belastungen ergeben. „Die Halle wurde an diesem Tag noch von weiteren Lerngruppen genutzt, dort waren aber keine vergleichbaren Symptome aufgetreten“, sagt Wandt.