Überraschung an der Uni Düsseldorf : Heine ist nahezu unbekannt - und hat Rückenwind nötig

Meinung Düsseldorf Bei einer Umfrage unserer Redaktion an der Heine-Universität zeigte sich, dass der Namenspatron der Hochschule nicht sehr bekannt ist.

Schon vor 30 Jahren wurde der Witz gerissen, dass der Trend zum Zweitbuch anhält. Kulturskeptiker sagen, wir werden alle zusammen immer dümmer beziehungsweise ungebildeter. Die Wahrheit ist jedoch: Gesellschaft verändert sich, hat sich immer verändert, genauso wie die Sprache. Es gibt keinen Bildungskanon mehr. Aber das alles heißt nichts, denn es wäre doch einfach nur schön, wenn sich (nicht nur) an der Düsseldorfer Universität herumspräche, dass Heine ein ziemlich genialer Dichter, Schriftsteller, Journalist war. Ein Freigeist, dessen Stil oft messerscharf war. Ein Vorbild für stilvolle Auseinandersetzungen, an denen es uns in Zeiten des Populismus und Pöbelns doch fehlt. Heine hat Rückenwind verdient und es wäre schön, wenn die HHU ihren Heine ein wenig populärer machen könnte. Vielleicht sogar in der Bahn zur Uni.