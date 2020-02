Heinos früherer Klub Schwarz-Weiß 06 : Urteil im Prozess um abgebranntes Vereinsheim in Düsseldorf

Urteil im Prozess um abgebranntes Vereinsheim in Düsseldorf

Düsseldorf Vor vielen Jahrzehnten kickte Schlagerbarde Heino für den Düsseldorfer Fußballverein Schwarz-Weiß 06. Im Oktober 2018 ging dessen Heim in Flammen auf. Nun erwartet den mutmaßlichen Brandstifter seine Strafe.

Ende Oktober 2018 brannte in Düsseldorf das Vereinsheim von Heinos früherem Fußballclub Schwarz-Weiß 06 ab. An diesem Dienstag (10.00) wird am Landgericht voraussichtlich das Urteil gegen den mutmaßlichen Brandstifter und dessen mitangeklagte Ex-Frau gesprochen.