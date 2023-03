Stadtplanung in Düsseldorf „Nimmt keine Rücksicht auf die Umgebung“ – Debatte um Calatrava-Projekt geht weiter

Die Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine (AGD) kritisiert die Dimensionen des Entwurfs des Star-Architekten Santiago Calatrava für ein neues Projekt an der Königsallee. „Grundsätzlich wird dieses Projekt zur Ordnung der Hinterhöfe begrüßt“, heißt es in einer Stellungnahme der AGD nach einer Mitgliederversammlung. Kritik gebe es aber an der „Massivität des Gebäudes, das keine Rücksicht auf die Umgebung nimmt“.