Heimatverein : Düsseldorfer Weiter: Die Mädchen vom Rhein

Frauen haben einen schweren Stand in der Kultur- und Brauchtumswelt, meint die Vorsitzende des einzigen rein weiblichen Heimatvereins der Stadt.

„Düsseldorf ist eine Stadt, deren kulturelles Leben zum Großteil von Männern bestimmt wird“, sagt Helga Hesemann. Sie ist Vorsitzende des Düsseldorfer Weiter, des einzigen rein weiblichen Heimatvereins in der Stadt. Seit 16 Jahren hat sie dieses Amt inne, und noch immer merkt sie, dass Frauen in der Kultur- und Brauchtumswelt einen schweren Stand haben.

Weiter ist der Plural des Düsseldorfer Mundart-Wortes Weit für Maid oder Mädchen. Die Weiter haben sich dieselben Aufgaben gestellt wie die männlichen Heimatvereine: die Pflege von Kultur und Brauchtum und die Hilfe für Bedürftige. Dabei legen sie häufig den Fokus auf Frauen: Nicht nur gingen Spenden an das Frauenhaus und die Initiative Pro Mädchen, sondern sie waren auch beteiligt an der Benennung des Anna-Maria-Luisa-Medici-Platzes am Alten Hafen und haben dort eine Skulptur zu Ehren der Fürstin, die zweite Ehefrau des Kurfürsten Jan Wellem von der Pfalz, errichtet.