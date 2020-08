Pilates an der Rennbahn : Zum Pilates an die Rennbahn

Düsseldorf Pilates ist eigentlich kein klassischer Outdoor-Sport, aber als Teil des Heimatsommers gab es jetzt ein Training an der Rennbahn. Das lief so gut, dass die Veranstalter das Format gerne verlängern möchten.

Der Endgegner ist an diesem Morgen eine hartnäckige Wespe, die orangefarbene Sport-Kleidung offenbar besonders anziehend findet. Versuchen Sie mal, einigermaßen elegant eine anstrengende Pilates-Pose zu halten, bei der sie reichlich verknotet dastehen, wenn so ein Raubtier sich erst für Sie und schließlich auffällig für Ihre Nasenspitze interessiert. (Und lautes Schreien, Wedeln und Weglaufen zwar die angemessene Reaktion wäre, aber auch die schöne entspannte Stimmung zerstören würde.) Auch Outdoor-Sport hat eben seine Nachteile, aber irgendwie nicht viele, und so haben sich am Sonntagmorgen fast 30 Sportwillige zum „Dynamic Pilates“ auf der Rennbahn eingefunden _ am letzten Tag der dortigen Heimatsommer-Veranstaltungsreihe. Zwei Männer sind darunter, beim Pilates eher eine Seltenheit.

Trainerin Bettina Schröder ist eine erfahrene Kursleiterin, sie hat Übungen aus Yoga, Pilates und funktionellem Krafttraining miteinander kombiniert. Entsprechend geht es durchaus anstrengend zu an diesem Morgen, zumal nur das letzte Drittel der eineinhalb Stunden am Boden auf den mitgebrachten Matten stattfindet. Die Stimmung ist bestens, was an der fröhlich-entspannten Ausstrahlung der Trainerin liegen mag, an ihrer Musik-Auswahl, aber auch am idyllischen Ausblick auf die Rennbahn und am zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu drückend-heißen Wetter. Die Gruppe strengt sich mächtig an, was auch denen nicht verborgen bleibt, die nebenan golfen oder frühstücken – viele neugierige Blicke richten sich auf uns. „Die wären besser auch mal zu uns gekommen“, kommentiert die Trainerin lächelnd, und einige der Zuschauer sehen so aus, als ob sie sich das auch wünschen.