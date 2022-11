Ärger um Heimatdörfchen Wieviel Ruhe darf man in der Großstadt wollen

Für mich ist der Streit aber vor allem ein neues Beispiel für die vielerorts schwelenden Konflikte zwischen Anwohnern auf der einen und Veranstaltern (und Gastronomen) auf der anderen Seite. Das sehen wir gerade sehr oft in Düsseldorf. In Niederkassel wird um die Sperrstunde eines Biergartens gestritten. Die vielen Events am Rheinufer sind manchem ein Dorn im Auge; und über die Rheinkirmes wurde schon bei ihrer ersten Nach-Corona-Auflage wieder geschimpft. Fast immer geht es bei den Streits um Lärm, manchmal auch um Müll, Dreck oder Parkplätze.