Kirchen in Düsseldorf : So kommt man noch in den Weihnachtsgottesdienst

So kommt man noch in den Weihnachtsgottesdienst

Die Pandemie wird auch an Weihnachten die Plätze in den Kirchen erheblich reduzieren. Im Bild: Der erste Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche nach Ende des ersten Lockdowns im Mai. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die hohe Nachfrage überrascht die Gemeinden in Düsseldorf. Wer einen bestimmten Familiengottesdienst oder eine besondere Christmette im Auge hat, sollte sich rasch anmelden. Die Verfahren sind sehr verschieden. Meist geht eine Reservierung online, im Pfarrbüro und per Telefon.

Wer an Heiligabend und an Weihnachten einen Gottesdienst in seiner Stamm- oder Lieblingskirche besuchen möchte, muss zeitlich flexibel sein und sollte sich rasch online, per Telefon oder vor Ort im Pfarrbüro anmelden. In vielen Gemeinden laufen die coronabedingt geführten Reservierungslisten bei bestimmten Familiengottesdiensten, Vespern und Metten bereits voll. Grund ist die Corona-Pandemie mit ihren Abstandsregeln.