Wie Heiko Wunder nachhaltige Mode in Düsseldorf produziert : Jeans von Wunderwerk mit Knöpfen aus Steinnuss

Flingern Modeunternehmer Heiko Wunder aus Flingern produziert konsequent ökologisch. Seine Philosophie erklärte er jetzt bei einem Podiumsgespräch.

Die Idee, etwas Eigenes zu machen, hatte er eigentlich schon mit Anfang 20. Auch den dazu passenden Namen – Wunderwerk, wegen des eigenen Nachnamens. Doch bis es so weit war, vergingen einige Jahre: Als Produktspezialist und Manager arbeitete er bei verschiedenen Modefirmen. 2012 gründete er in Flingern die Marke Wunderwerk mit einem eigenen Ansatz: Die Mode sollte ökologisch-nachhaltig und fair hergestellt werden. Das Umweltbewusstsein sollte nicht beim Stoffeinkauf aufhören. Auch der Produktionsweg und die Weiterverarbeitung sollten möglichst klima- und ressourcenschonend sein.

Heiko Wunder gilt inzwischen als Vorbild in der Branche und ist ein häufiger Gast bei Diskussionsrunden. Schließlich haben Fridays for Future und die Corona-Krise das Thema Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie befeuert und ein Umdenken bei vielen Verbrauchern erzeugt. So war der Wunderwerk-Gründer beim gestreamten Podiumsgespräch von AMD (Akademie Mode Design) mit von der Partie. Wunder griff das Dilemma der Branche auf und schilderte, welche Kriterien für ihn maßgeblich sind bei der Produktion von T-Shirts, Pullis, Jacken oder Jeans. Letztere seien besonders heikel, Biobaumwolle allein reiche da nicht. Denn: Färben, waschen, bleichen, den typischen „Used Look“ herstellen – all das verbrauche riesige Mengen Wasser und Chemie, was die Umwelt belastet.