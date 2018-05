Düsseldorf: Hebammen fahren auf Eddys durch die Landeshauptstadt

Düsseldorf Mit dem Wunsch nach mehr Flexibilität auf Düsseldorfs Straßen und einer entsprechenden Unterstützung gingen die Hebammen auf das Gesundheitsdezernat der Stadt zu. Jetzt soll deren Leben mit Hilfe der E-Roller "Eddy" leichter werden. Die Stadtwerke machen dies möglich, denn der städtische Energiedienstleister stellt den Hebammen ein kostenloses Fahrpaket zur Verfügung. Das sieht jeweils 600 Freiminuten für die insgesamt 19 freiberuflichen Hebammen vor, die Interesse bekundet hatten. Eine davon ist Joke Erlenkämper, Hebamme im Geburtshaus Düsseldorf: "Weniger Zeit auf der Straße bedeutet mehr Zeit für die Frauen, die ich betreue. Vor allem die Parkplatzsuche ist mit dem E-Roller so viel einfacher und schneller. Gut möglich, dass ich dadurch jeden Monat eine Familie mehr betreuen kann als bisher."

Hebammen leisteten einen wichtigen Beitrag für die gesundheitliche Versorgung, gerade auch in einer wachsenden Stadt wie Düsseldorf. "Um ihre Tätigkeit ausüben zu können, müssen sie mobil sein", betont Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke und lobt die Zusammenarbeit der Stadtwerke mit den Hebammen.

Die E-Roller werden auf Basis regenerativer Energien angetrieben und sollen so einen wesentlichen Beitrag für eine saubere und leisere Stadt leisten. Die "Eddys" gingen in Düsseldorf im Sommer 2017 an den Start und sind mittlerweile fester Bestandteil der Mobilität.