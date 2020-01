Vereinbarung in Düsseldorf : Bundespolizei und Landespolizei arbeiten am Hauptbahnhof nun ohne Grenzen zusammen

Düsseldorf Landes- und Bundespolizei arbeiten rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof in Zukunft noch enger zusammen. Michael Potschka, der Leiter der Bundespolizeiinspektion, und Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion Mitte, erarbeiteten gemeinsam eine Vereinbarung, die die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen regelt und optimiert.

Die Zusammenarbeit sei aber nicht notwendig geworden, weil es in der Vergangenheit etwa Probleme gegeben hätte. Die Polizei will sich weiterentwickeln und im Notfall schneller auf Lagen reagieren können. „Früher hat man gewartet, bis die Spezialkräfte eintreffen. Heute müssen die Ersten am Einsatzort sofort an die Lage herangehen, möglichst den Täter unschädlich machen und Leben retten. Die ersten Minuten sind entscheidend“, sagt Potschka. Dafür trainieren die Beamten von Bundes- und Landespolizei auch zusammen, im Herbst gibt es eine Übung am Flughafen.