Mobilität in Düsseldorf Wie fahrradfreundlich ist der Hauptbahnhof?

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist ein Dreh- und Angelpunkt der Mobilität: Hier treffen Nah- und Fernverkehr aufeinander, Fußgänger, Fahrradfahrer, Straßenbahnen und Busse ebenso wie Autos. Entsprechend schwierig kann es sein, sich hier zurechtzufinden und den Überblick zu behalten. Gemeinsam mit Lerke Tyra, Vorsitzende des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Düsseldorf versetzen wir uns in die Lage von Fahrradfahrenden, die in Düsseldorf am Hauptbahnhof ankommen.