Landgericht Düsseldorf : Hawala-Banker müssen 170 Millionen an den Staat zahlen

Düsseldorf Im Zusammenhang mit illegalem Hawala-Banking hat das Landgericht Düsseldorf fünf Männer zu Haftstrafen verurteilt. Wegen unerlaubt erbrachter Zahlungsdienste und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung müssen die Angeklagten für bis zu vier Jahren und zwei Monate in Haft.

Das Prinzip beim „Hawala-Banking“ ist unbürokratisch: Die Teilnehmer bilden in diversen Ländern jeweils Geldtöpfe, so dass Kunden in Deutschland ihr Bargeld hier einzahlen, danach ins Ausland reisen – und sich den Betrag abzüglich einer Provision wieder auszahlen lassen können. Die Inhaber der jeweiligen Töpfe gleichen die Einzahlungen und Abhebungen später untereinander wieder aus. Seit vielen Jahrhunderten soll dieses System in etlichen Ländern der Welt tradiert sein – nur taucht dabei in der Neuzeit ein Problem auf: Im Kampf gegen Geldwäsche (zum Beispiel von Gewinnen aus dem Rotlicht-Milieu oder dem Drogenhandel) gelten solche Transfers als illegal, weil sie an der jeweiligen Finanzaufsicht vorbei getätigt werden – und damit keinerlei staatlicher Kontrolle unterliegen. Zwischen März 2018 und November 2019 in Deutschland solche Finanzaktionen (die meist in die Türkei gingen) geplant und in vielen tausend Fällen durchgeführt zu haben, gaben die jetzt verurteilten Angeklagten von Anfang an zu. Das hat das Landgericht ihnen jetzt zugute gehalten – und hat die Gesamtsumme der in diesem Zeitraum getätigten Transfers von rund 170 Millionen Euro jetzt als Tatertrag per Urteil formell eingezogen. Dabei gaben die verurteilten Finanzvermittler an, dass sie Kundengelder in dieser Höhe nicht etwa gehortet, sondern an die „Hawala“-Kunden zum Großteil wieder ausgezahlt hatten. Doch wie bei Beutesummen üblich, die durch Straftaten erzielt werden, müssen die fünf Verurteilten nun für das Gesamtvolumen der abgewickelten Transfers gerade stehen.