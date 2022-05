Immer höhere Schulden : Wie die Stadt Düsseldorf in die Miesen rutscht

Wie die Stadt Düsseldorf in die Miesen rutscht

Düsseldorf Immer mehr Schulden, immer mehr Risiken: Die finanzielle Situation der Stadt Düsseldorf ist so angespannt wie lange nicht. Das schwarz-grüne Bündnis steht unter Druck. Die FDP stellt eine jüngst getätigte Großinvestition in Frage.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorf steckt immer tiefer in den Miesen. Neben der ohnehin geplanten Neuverschuldung belasten auch die explodierenden Bau- und Energiepreise die Stadtkasse. Die wichtigsten Antworten:

Probleme Die Probleme des Flughafens durch Corona und der Verzehr der Rücklagen bringen dieses System an seine Grenzen.

Das zweite Problem: Düsseldorf hat derzeit erheblich höhere Ausgaben als Einnahmen. Für das laufende Jahr wurde mit einem hohen Defizit von 132,6 Millionen Euro geplant, dazu kommt ein Minus von 107 Millionen Euro wegen der Pandemie, das im Haushalt getrennt ausgewiesen werden darf. Eine Rückkehr zu einem sogenannten strukturell ausgeglichenen Haushalt ist nicht in Sicht.

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen wird im Jahr 2024 die wichtige Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt sein, es schwinden also die letzten finanziellen Rücklagen. Dadurch funktioniert auch die Querverrechnung der Stadttöchter in der städtischen Holding nicht mehr, was im Haushalt zu spüren sein wird. „Die Zukunft birgt erhebliche Risiken“, sagt Stadtkämmerin Dorothée Schneider.