Markus Raub, SPD

Düsseldorf steht wirtschaftlich so gut wie noch nie da und war noch nie so schuldenfrei wie heute.

Von 2009 bis 2014 gab es 797 Zusagen für den geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau. Von 2015 bis 2018 gibt es bereits 2717 Zusagen.

Die Stadt investiert über eine Milliarde Euro in ihre Schulen. Ein derart ambitioniertes Programm gibt es in keiner anderen Großstadt.

Ein Auto ist in der Stadt kein Ausdruck von Mobilität. Im Gegenteil: Das Ausmaß des Autoverkehrs blockiert die Mobilität in der Stadt.

Düsseldorf wird von der Verkehrswende profitieren, durch gesündere Luft, höhere Lebensqualität und wachsende wirtschaftliche Stärke.