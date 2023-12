Luisenstraße in Düsseldorf Verfahren gegen fünf Angeklagte nach Hauseinsturz eröffnet

Teile des Hinterhauses in Friedrichstadt waren am Montag, 27. Juli 2020, während Bauarbeiten eingestürzt. Zwei Arbeiter, 35 und 39 Jahre alt, wurden unter den Trümmern begraben. Zwei Tage lang herrschte Ungewissheit über den Zustand der Männer. Erst am Mittwoch war klar, dass beide das Unglück nicht überlebt hatten. Feuerwehrleute konnten die Leichen nach aufwendigen Sicherungsarbeiten aus meterhohem Schutt und Stahl schließlich tot bergen. Arbeiten an einer tragenden Wand sollen ursächlich für den Einsturz gewesen sein – die Statiknachweise dafür lagen dem Bauamt damals noch nicht vor.