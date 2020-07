Eingestürztes Haus in Düsseldorf : Retter bergen Leiche des ersten Bauarbeiters

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Hauseinsturz in Düsseldorf - Leiche des ersten Bauarbeiters geborgen

Düsseldorf Nach dem Einsturz eines Hauses in der Düsseldorfer Innenstadt wurde am Mittwoch auch der zweite vermisste Bauarbeiter tot in den Trümmern gefunden. Eine der Leichen konnte mittlerweile geborgen werden.

In den Mittagsstunden war es den Einsatzkräften der Feuerwehr gelungen, weitere Trümmerteile des eingestürzten Hauses zu entfernen und sich dem Bereich, in dem der zweite vermisste Arbeiter vermutet wurde, zu nähern. Am frühen Mittag fanden die Höhenretter den Mann während dieser Arbeiten schließlich unter den Trümmern, teilte die Feuerwehr Düsseldorf mit.

Die Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam eines weiteren Bauarbeiters war bereits am Dienstag gesichtet worden. Am frühen Mittwochabend ist der erste Tote von der Feuerwehr geborgen und abtransportiert worden.

Ein Sprecher sagte, nun sei man dabei, weitere Schuttteile zu entfernen, um auch die zweite Leiche zu bergen. Man rechne damit, dass das noch am späten Abend geschehen könne. Anschließend sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Unfallstelle werde für die weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben.

Zudem konnte die Identität des Toten, der am Dienstag gefunden wurde, am Mittwoch durch einen DNA-Test bestimmt werden. Es handelt sich um den 35-jährigen Arbeiter aus Wuppertal. Beide betroffenen Familien der Toten werden an der Einsatzstelle durch die Feuerwehr und Notfallseelsorger betreut.

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 21 Bilder Hinterhaus in Friedrichstadt stürzt ein

Inzwischen ermittelt zudem die Staatsanwaltschaft. Dabei geht es unter anderem darum, zu klären, ob Fremdverschulden vorliegt. Ein Aspekt sei, ob die Arbeiten an dem Haus genehmigungsbedürftig gewesen seien.