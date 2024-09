Zwei Tote in Düsseldorf Prozess um Hauseinsturz startet bald – fünf Menschen auf Anklagebank

Mehr als vier Jahre nach dem Hauseinsturz mit zwei Toten in Düsseldorf soll in wenigen Wochen der Prozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen beginnen. Nach Angaben einer Sprecherin wird ab dem 23. Oktober vor dem Düsseldorfer Landgericht gegen fünf Angeklagte verhandelt. Der Vorwurf lautet: fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Baugefährdung.