Gastronomie in Düsseldorf : Hausbrauerei Füchschen macht dicht

Düsseldorf Mehrere Restaurants und Brauereien haben geschlossen, obwohl die aktuellen Regelungen ihnen Öffnungszeiten bis 15 Uhr erlauben.

Auch die Brauerei Schumacher hat den Gastbetrieb im Stammhaus an der Oststraße eingestellt, ein Bierverkauf in der Brauerei auf dem Brauhof bleibe weiter geöffnet. Die Burgerkette Bob & Mary (in Düssldorf in der Altstadt und im Medienhafen vertreten) hat ihre für das Wochenende angekündigte Schließung noch weiter vorgezogen und am Dienstag alle Standorte vorerst dicht gemacht. „Wann es wieder weitergeht, können wir leider noch nicht sagen - lasst uns einfach darauf hoffen, dass dieser Albtraum schnell ein Ende findet“, heißt es im entsprechenden Facebook-Beitrag.