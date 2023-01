Luxuriöses Boot mit Sauna und Außenterrasse Hausboot für knapp 800.000 Euro im Medienhafen zu kaufen

Auf 65 Quadratmetern gibt es in dem schwimmenden Apartment unter anderem ein Badezimmer mit Rainshower-Dusche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Zudem können es sich die Besitzer in einer Sauna oder auf der Außenterrasse gut gehen lassen. Auf die schon hochpreisigen 650.000 Euro ist für das 15 Meter lange und 200 PS starke Boot noch die Mehrwertsteuer zu zahlen. Somit ergibt sich ein Gesamtpreis in Höhe von 773.500 Euro, wie es in der Anzeige heißt. Die Vermittlung des Hausbootes läuft über ein Immobilienbüro, der Eigentümer bleibt im Hintergrund.