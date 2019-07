Fortbildung in Düsseldorf : Wie Lehrer die Talente der Schüler besser erkennen können

Frigge Stenkamp und Katharina Mai (v.l.) freuen sich über das erworbene Zertifikat. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mithilfe der Stiftung Haus der Talente werden Lehrer zu Talentscouts ausgebildet. Sie lernen, Begabungen von Kindern auch abseits des Notensystems zu erkennen.

Mit Talenten ist es so eine Sache. Manche werden früh erkannt und gefördert, andere bleiben ein Leben lang unentdeckt. Um Begabungen von Schülern besser erfassen und unterstützen zu können, bietet die Stiftung Haus der Talente in einen Zertifikatslehrgang an, bei dem Lehrer zu Talentscouts ausgebildet werden.

Am Ende der 90 Unterrichtseinheiten umfassenden Fortbildung präsentierte jeder Teilnehmer Ideen, wie er die Strategien und Konzepte in seinen Schulalltag einbinden möchte. Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt ein von Mario Wasserfuhr ausgearbeitetes Programm: Zahlreiche Pfeile und Texttafeln verbinden sich zu einem komplexen Schaubild, dessen Ziele schnell erklärt sind: „Das Talentscreening muss ein fester Bestandteil in der Schulentwicklung werden“, berichtet der Lehrer, der am Lessing- Gymnasium und Berufskolleg unterrichtet. „Ebenso habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die Begabungen der Schüler über die schon bestehenden Projekte an meiner Schule hinaus fördern kann.“

Info Nächster Lehrgang startet Wann: Der nächste Lehrgang für Talentscouts beginnt am 24. Januar 2020. Anmeldung unter www.hausdertalente-duesseldorf.de Wer: Das Haus der Talente Düsseldorf bietet Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Infos per E-Mail: hausdertalente@duesseldorf.de.

Wasserfuhr ist einer von 20 Lehrern, die über zehn Monate hinweg lernten, die Talente von Schülern zu entdecken und gezielt zu fördern. Auch abseits von guten Schulnoten sollen so Begabungen besser erkannt werden: „Es kommt immer wieder vor, dass Schüler schlechte Noten haben, weil sie sich unterfordert fühlen oder ihre Talente an anderer Stelle liegen“, sagt Sabine Warnecke von der Stiftung Haus der Talente.

Die Zusammenarbeit mit dem restlichen Kollegium ist bei der Scoutingarbeit der Lehrer ein wichtiger Schwerpunkt. „Wir sehen uns durch den Lehrgang nicht als Einzelkämpfer, sondern mehr als Impulsgeber für die anderen“, berichtet Katharina Mai vom Gymnasium Gerresheim. Ihr ist die Förderung von Talenten sehr wichtig: „Schwache Schüler werden viel gefördert, aber auch die begabten Kinder sollten betreut werden. Alle Schüler haben ein Recht darauf, ihren Begabungen und Talenten gerecht zu werden und glücklich zu sein.“

Um die Lehrer vorzubereiten, wurden sie von unterschiedlichen Dozenten ausgebildet. Neben Inhalten, wie dem Erkennen von Begabungen in der Unterrichtspraxis und dem richtigen Einsatz von Beobachtungsbögen, machte man die Teilnehmer dabei mit dem Online-Screening-Verfahren bekannt. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Differenzielle Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität entwickelt und testet die Schüler am Computer in den Bereichen Intelligenz, Wissen und Schulleistung. Aufbauend auf diese Hilfsmittel, brachten die Lehrer ihre Vorstellungen mit ein: „Ich fände es großartig, wenn die Schüler die Möglichkeit hätten, selbstständig an den Themen zu forschen, die sie interessieren“, berichtet Wasserfuhr im Anschluss an sein Schaubild.