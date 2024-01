Immobilien in Düsseldorf Haus der Kulturen zieht langfristig in das Yorcks in Derendorf ein

Düsseldorf · Der Verein zur Förderung von Integration mietet für 30 Jahre 800 Quadratmeter in dem umgebauten Bürogebäude an der Yorckstraße an.

18.01.2024 , 05:15 Uhr

Das alte Arag-Gebäude an der Yorckstraße wurde für neue Nutzungen umgebaut. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel