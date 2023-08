Kinder in Düsseldorf Das Haus der kleinen Leute

Elenaz und Gerd Kateby, selbst Eltern von zwei Söhnen, gründeten das Familienunternehmen als gemeinnützige GmbH 2016, und aus einem Haus wurden schnell vier Häuser, die jeweils autark geführt werden, zusätzliche sind bereits in Planung. Ein weiteres, das türkisfarbene Haus, feiert am Freitag Eröffnung, und das ist ein ganz besonderes: Es ist die erste Betriebskita, für die es einen Kooperationsvertrag mit Douglas gibt. Die Unternehmenszentrale an der Luise-Rainer-Straße liegt keine fünf Minuten entfernt – und hat offensichtlich Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ab vier Monaten bis zum Schuleintrittsalter. „Wir waren lange Nachbarn, ohne dass wir voneinander wussten. Zuerst waren nur drei Plätze angefragt, aber schnell wurde klar, dass es mehr werden und wir eine weitere Gruppe für neun Kinder mit zwei Tagespflegerinnen dafür gründen“, erklärt Elenaz Kateby, die ursprünglich mal OP- und Intensivkrankenschwester sowie Pflegedienstleiterin war. Für die Douglas-Gruppe hat der anerkannte Träger der Freien Jugendhilfe eine freigewordene Wohnung der Awo übernommen, denn genau genommen sind die Häuser der kleinen Leute geräumige Erdgeschosswohnungen, die entsprechend kindgerecht umgebaut wurden. „Dafür war dann eine Nutzungsänderung notwendig, wobei die Auflagen deutlich geringer als bei Kitas sind“, erläutert Gerd Kateby, der in seinem ersten Leben Wirtschaftsinformatiker war. Was nichtsdestotrotz unter anderem gewährleistet sein muss: ausreichend Fluchtwege, bodentiefe Fenster und mindestens zehn Quadratmeter Platz pro Kind. Eine eigene Freifläche muss dagegen nicht vorhanden sein, „dafür können wir die vielen öffentlichen Spielinseln hier im Inner Circle nutzen“, sagt Kateby.