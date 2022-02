Kommunalpolitik in Düsseldorf : Haus der Jugend ist zu langweilig

So soll das Haus der Jugend an der Radeberger Straße aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Politik bemängelt, das geplante Gebäude sehe aus wie ein Altenheim. Auf Antrag der Grünen soll jetzt ein Konzept erarbeitet werden, wonach Künstler gemeinsam mit Jugendlichen Ideen für eine kreative Fassade entwerfen.

Das Urteil der Grünen Eva Mörger in der Sitzung der Bezirksvertretung 7 war ebenso eindeutig wie vernichtend: „Wir sind froh, dass das Haus der Jugend endlich gebaut wird. Aber äußerlich sieht es aus wie ein Altersheim.“ Sie regte stattdessen an, dass Künstler und Jugendliche gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie die Fassade farblich gestaltet werden könnte, dass die Bezirksvertretung auch für die Materialkosten aufkommen würde und außerdem sicherlich auch Fördergelder für so ein Projekt möglich wären.

Ihre Idee kam gut an bei den anderen Politikern, und so machte sich Mörger sofort daran, einen Antrag für die kommende Sitzung am 22. Februar zu formulieren. Demnach soll die Bezirksvertretung 7 die Verwaltung beauftragen, das städtische Haus für Kinder, Jugendliche und Familien an der Radeberger Straße