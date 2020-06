Hauptbahnhof Düsseldorf : Keimfrei durch UV-Licht

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst desinfiziert sich im Hauptbahnhof Düsseldorf die Hände an einem neuen Hygienetower. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Bahn verstärkt ihre Hygiene-Anstrengungen, um in Corona-Zeiten Kunden zurückzugewinnen. So ist der Hauptbahnhof Düsseldorf der erste in NRW, der teilweise mit UV-Licht keimfrei gemacht werden soll.

„Wir arbeiten kräftig daran, das Vertrauen der Menschen auch in einer Pandemie aufrechtzuerhalten“, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Mittwoch im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Gemeinsam mit Vertretern der Bahn stellte der CDU-Politiker dort „maßgeschneiderte Reinigungskonzepte“ vor.

So sei der Düsseldorfer Hauptbahnhof der erste Bahnhof in NRW, der eine UV-Licht-Anlage in einigen Rolltreppen eingebaut habe. Mit dieser neuen Technik werden nach Bahn-Angaben Viren und Bakterien mithilfe des UV-Lichts abgetötet, so dass die Handläufe keimfrei seien. Noch seien aber nicht alle Rolltreppen mit der Technik ausgestattet.

Der Düsseldorfer Bahnhofsmanager Peter Grein versicherte, dass „25 Mitarbeiter des Reinigungsteams 24 Stunden, sieben Tage die Woche“ im Einsatz seien.

Oft genutzte Kontaktflächen wie beispielsweise die Ticketautomaten oder die Displays würden regelmäßig desinfiziert. Dennoch sei es „eine Aufgabe für alle“, so Grein. Es brauche auch „Eigenverantwortung und ein soziales Miteinander“, um sicher Bahn fahren zu können.

Der Fahrgastverband Pro Bahn lobte die bisherigen Hygiene-Bemühungen der Bahn, vor allem im Fernverkehr. „Es wird gereinigt und es kommen immer wieder mal Mitarbeiter durch die Züge, um sicherzustellen, dass alle ihre Masken aufhaben“, sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Dass nun auch an die Bahnhöfe gedacht werde, sei richtig.

Er forderte die Bahn aber dazu auf, die Gebühr für den Zugang zu den sanitären Anlagen auf Bahnhöfen abzuschaffen, so dass sich Kunden dort die Hände waschen könnten. Nach Bahninformationen ist das bislang lediglich auf 20 Stationen kostenfrei. Insgesamt betreibt der bundeseigene Konzern 5700 Bahnhöfe.

(csr/dpa)