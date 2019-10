Aktion von Düsseldorf Tourismus : Jacques Tilly gestaltet bunten Bauzaun

Düsseldorf Der großen Bauzaun am Konrad-Adenauer-Platz wird nun genutzt, um Lust auf Düsseldorf und die HopOn-HopOff-Tour zu machen. Auf der großen Plane finden sich alle bekannten Gebäude der Landeshauptstadt wieder - gestaltet von Jacques Tilly.

Normalerweise kennt man Bauzäune nur als hässliche Bretterverschläge. Düsseldorf Tourismus zeigt, wie es auch anders geht. Am Konrad-Adenauer Platz entsteht im alten Postgebäude ein neues kulturelles Zentrum der Stadt. Der Bauzaun wird nun als Plattform für Urban-Art im Jacques-Tilly-Style genutzt, um für die Bus-Touren durch die Stadt zu werben.

Der Satiriker und Wagenbauer Tilly überwachte die Anbringung der 20 mal zwei Meter großen Plane an dem Zaun persönlich und war mit seinem Werk zufrieden. Rechts und links sausen die Doppeldecker-Busse in das große Bild, das ein bunt gewürfeltes Panorama wichtiger Gebäude in der Stadt zeigt.