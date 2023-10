Hauptbahnhof Düsseldorf Mehrheit für Umbaupläne nicht in Sicht – Entscheidung verschoben

Düsseldorf · Der Umbau des Konrad-Adenauer-Platzes und des Hauptbahnhofs ist von der Tagesordnung des Düsseldorfer Stadtrats in der nächsten Woche geflogen. Eine Mehrheit für die aktuellen Pläne ist nicht in Sicht. Jetzt hängt viel an Nachverhandlungen mit der Bahn.

31.10.2023, 14:52 Uhr

So könnte der Konrad-Adenauer-Platz einmal aussehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Der Umbau des Konrad-Adenauer-Platzes und des Hauptbahnhofs wird nun doch nicht auf der Tagesordnung des Stadtrates am 9. November stehen. Eigentlich sollte die Politik grünes Licht für eine dritte Rahmenvereinbarung der Stadt mit der Bahn geben. Doch eine Mehrheit für die vorliegenden Pläne ist nicht in Sicht. Die CDU hatte zwar offensiv Zustimmung signalisiert, auch die FDP will das Projekt nicht scheitern lassen. Diese Stimmen würden aber nicht reichen.