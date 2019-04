Bahnchaos in Düsseldorf : Oberleitung reißt und fällt auf ICE

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Oberleitung reißt ab und fällt auf ICE.

Düsseldorf/Duisburg/Neuss Auf der Bahnstrecke in Richtung Hauptbahnhof Düsseldorf ist in Oberbilk eine Oberleitung abgerissen und auf einem ICE gelandet. 160 Personen befinden sich in dem Zug. Die Störung hat Teile des Bahnverkehrs im Raum Düsseldorf lahmgelegt. Auch der Fernverkehr ist betroffen.

Sabine Kricke Von Christoph Schroeter und Sabine Kricke

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, habe die abgerissene Oberleitung auf dem ICE gelegen und noch Strom geführt. Dadurch kam es zu einem Funkenschlag. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Emmastraße, einer Seitenstraße der Oberbilker Allee.

Der ICE 824 war auf dem Weg von Nürnberg nach Dortmund, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Die Oberleitung wurde laut Sprecher von dem Zug heruntergerissen. Das sei gegen 8.33 Uhr passiert. Sofort sei eine Sicherung herausgesprungen und der Strom sei abgeschaltet worden.

Für die Passagiere im Zug habe keine Gefahr bestanden. Ähnlich wie bei einem Blitzeinschlag in einem Auto, fließe der Strom auch hier an der Außenfläche des Zuges ab, es handelt sich um einen aus dem Physikunterricht bekannten Faradayschen Käfig.

Mittlerweile sei es gelungen, das stromführende Kabel zu erden, sagte der Feuerwehrsprecher. Die rund 160 Passagiere würden sich derzeit noch in dem Zug befinden. Die Feuerwehr Düsseldorf ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zusammen mit der Deutschen Bahn beratschlage man aktuell, ob die Zuggäste in Oberbilk aus dem Zug geführt würden oder ob der ICE bis in den Hauptbahnhof weiterfahren könne.

Der Bahnsprecher sagte, der ICE könne von einer Diesellok in den Düsseldorfer Hauptbahnhof geschoben oder gezogen werden. Das scheint die derzeit bevorzugte Variante zu sein. Lasse man die Passagiere an der Unfallstelle aussteigen, bestünde das Problem, sie alle mit ihrem Gepäck zum Hauptbahnhof zu bekommen.