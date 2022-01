Eltern blieben am Hauptbahnhof Düsseldorf zurück : Baby im Kinderwagen alleine im Zug unterwegs

Eltern blieben am Hauptbahnhof Düsseldorf zurück

Düsseldorf Der Kinderwagen war schon im Zug verstaut, da schlossen sich die Türen – ein Elternpaar und ihr Baby wurden am Düsseldorfer Hauptbahnhof getrennt. Bundespolizisten brachten die Familie wieder zusammen.

Unfreiwillig getrennt wurde am Sonntagmorgen eine Familie am Düsseldorfer Hauptbahnhof – das elf Monate alte Kind fuhr ohne seine Eltern im Zug nach Duisburg , meldete die Bundespolizei.

Demnach hatte der Vater den Kinderwagen samt Baby schon in den Zug der Linie RE3 geschoben, der am Gleis stand. Als der Mann auf dem Bahnsteig noch auf seine Ehefrau wartete, verschlossen sich die Türen des Zuges und das Kind befand sich alleine im Zug. Der Familienvater versuchte noch, die Zugtüren zu öffnen. Allerdings vergeblich – der Zug fuhr ohne die Eltern Richtung Duisburg Hauptbahnhof ab.

Anderen Bahnreisenden fiel der einsame Kinderwagen auf, sie informierten einen Zugbegleiter. Der Lokführer bremste den Zug und fuhr zurück in den Düsseldorfer Hauptbahnhof ein. Die Eltern hatten derweil schon den Notruf der Polizei gewählt und waren auf dem Weg zu einem Taxi, um zum Duisburger Hauptbahnhof zu fahren.

Schließlich traf sich die Familie am Düsseldorfer Hauptbahnhof wieder: Beamte der Bundespolizei hatten das Baby aus dem Zug in Obhut genommen und konnten es in die Hände der dankbaren Eltern zurückgeben.