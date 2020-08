Vorfall am Hauptbahnhof Düsseldorf : 56-Jähriger kommt nach zwei Tagen freiwillig von Baukran runter

Der Mann ist am 28. August 2020 auf dem Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu sehen. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Nach gut zwei Tagen ist ein psychisch auffälliger Mann aus Münster freiwillig von einem Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof runter geklettert. Der Mann ist unverletzt.

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Samstagabend mit. Am Donnerstagmorgen war der 56-Jährige in die Höhe geklettert. Daraufhin waren zunächst zwei Gleise am Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil der Ausleger des Krans darüber ragte. Nach Angaben der Bahn war der Zugverkehr dadurch nur gering betroffen.