Gastronomie Restaurant : Japanische Küche aus der Schweiz zieht in Neubau im Medienhafen

Der nachhaltige Büro-Neubau im Medienhafen soll im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden. Foto: Interboden /HPP Architekten/Interboden Gruppe/HPP Architekten

Düsseldorf Die Hato-Restaurants gibt es bisher in St. Moritz und Zürich. Nächstes Jahr soll ein Standort im markanten Neubau „The Cradle“ im Medienhafen einziehen. Was man über die Lokale der Marke weiß.

Die Schweizer Restaurantkette Hato wird im Neubau „The Cradle“ im Düsseldorfer Medienhafen ihre erste Filiale in Deutschland eröffnen. Bisher gibt es das Konzept, das auf feine asiatische Küche setzt, in Zürich, St. Moritz und Luzern (noch nicht eröffnet). In Düsseldorf wurden rund 500 Quadratmeter Gastronomiefläche angemietet, das Gebäude soll voraussichtlich im kommenden Jahr fertiggestellt und bezugsfertig sein. Auf der Webseite der Hato-Restaurants wird entsprechend das Frühjahr 2023 als Eröffnungszeitpunkt angegeben.

Das Unternehmen plant in dem Lokal im Medienhafen rund 100 Sitzplätze im Restaurant, weitere 20 an der Bar, etwa 40 in einer Lounge – sowie eine Sonnenterrasse mit rund 120 Sitzplätzen. Das Gastronomie-Konzept, so die Betreiber, sei wie die Gebäudephilosophie: exklusiv und nachhaltig. So wurde Hato vom Restaurantführer Gault Millau als eines der drei besten asiatischen Restaurants der Schweiz nominiert. Günstig isst man hier freilich nicht. Auf der Speisekarte in Zürich stehen als Vorspeisen etwa ein Spinatsalat für 21 Euro, vier Dim Sum mit Schweinefleisch für 25 Euro oder Huhn in Honigsauce für 38 Euro.

Cradle-Projektleiter Andreas Willms von Interboden zeigt sich zufrieden mit dem neuen Mieter, der gut zu dem Gebäude passe. Zudem sind damit die letzten noch zu vergebenden Flächen in dem Neubau vergeben. Ein Großmieter über mehrere Etagen des Bürohauses wird der Coworking-Anbieter Spaces sein.

Der Bau in guter Lage an der Speditionstraße hat schon vor seiner Fertigstellung Architekturpreise gewonnen. Es handelt sich um ein Bürohaus in Holzhybridbauweise. Der Name „The Cradle“ leitet sich vom Cradle-to-Cradle-Prinzip ab: Das bedeutet, dass die Bestandteile des Bürogebäudes aus kreislauffähigen Materialien sein und nach dem Gebrauch wieder in den Materialkreislauf zurückgeführt werden sollen.