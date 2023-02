Neue Oper in Düsseldorf Hat Christoph Ingenhoven bei der Oper abgekupfert?

Gut geklaut ist halb gewonnen, und Diskussionen über Plagiate sind schwer in Mode. Auf dieser Welle reitet nun auch Hagen Lippe-Weißenfeld von der Projektschmiede – zumindest ein bisschen. Er hat am Mittwochabend auf Facebook den Entwurf von Christoph Ingenhoven für eine neue Oper an der Heine-Allee und einen Vorschlag der Projektschmiede von 2018 gepostet, dazu das Wort „Unterschied“ mit Fragezeichen und einem Grübel-Emoji. Darunter hat er auch noch den Hashtag „Wir lieben das Original“ platziert. Womit sich die Frage aufdrängt: Will Lippe-Weißenfeld dem Architekten Ingenhoven Ideen-Klau vorwerfen?