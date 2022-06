Aktion für den guten Zweck im Schlossgraben : Harte Positionskämpfe bei Entenrennen

Düsseldorf Mehrere hundert Kunststofftierchen schwammen am Sonntag durch den Schlossgraben. Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach und der Lions Club Schloss Benrath organisierten die Aktion für den guten Zweck.

Mahlke ist Schatzmeister des Lions Clubs Düsseldorf Schloss Benrath. Die Lions organisierten gemeinsam mit dem Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach (ABVU) die Wohltätigkeitsveranstaltung. Drei Rennen (Kinder, Erwachsene, Kreativ) über jeweils 400 Metern von der Brücke an der Orangerie bis zur Schlosspark-Brücke in der Nähe des Krankenhauses in Urdenbach standen auf dem Programm. „Im Vorverkauf haben wir 350 Enten zu je fünf Euro vermietet. Bis kurz vor dem jeweiligen Start waren aber Nachmeldungen möglich“, so Mahlke. „Wie viele dann tatsächlich auf die Rennstrecke gegangen sind, weiß ich erst nach dem Kassensturz am Montagnachmittag.“ Man weiß also noch nicht, wie groß der Erlös ist, der hälftig an die Benrather Tüte und die Urdenbacher Tafel gespendet wird.