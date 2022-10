Polizei in Düsseldorf : Ein Polizist mit großer Bürgernähe

Harry Peters ist der neue Bezirksdienstbeamte für Mörsenbroich und Rath. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Harry Peters ist der neue Bezirksdienstbeamte in Mörsenbroich und Rath. Er ist oft der erste Ansprechpartner für die Bürger und viel in den Stadtteilen unterwegs.

Von Julia Brabeck

Gut 18 Jahre lang war Harry Peters bei der Kriminalpolizei beschäftigt. Nun hat er seinen Dienstsitz vom Polizeipräsidium in der Innenstadt zur Wache Nord in Mörsenbroich verlegt. Dort ist er seit Anfang August als Bezirksdienstbeamte der neue Ansprechpartner für die Bürger in Rath und Mörsenbroich. „Ich brauche im Leben Veränderungen und neue Herausforderungen und freue mich nun auf meine neuen Aufgaben“, sagt Peters.

Zurzeit macht sich der 56-Jährige mit seinem Einsatzgebiet vertraut, das vom nördlichen Zubringer in Mörsenbroich bis zur Westfalenstraße in Rath reicht. Dabei ist der Polizist zumeist zur Fuß unterwegs und legt am Tag schon einmal gut zehn Kilometer zurück. „Das ist kein Problem“, sagt Peters, zu dessen Hobbys das Wandern gehört. Bei den Rundgängen trägt er stets eine Uniform, um für die Bürger gut erkennbar zu sein. Auf dem kurzen Dienstweg können diese dann den Beamten ansprechen, auf Probleme aufmerksam machen oder um Hilfe bitten. „Ich möchte ein Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung sein“, sagt Peters. Ihm gefällt es, bei seiner neuen Tätigkeit mehr Zeit für die Menschen zu haben.

Für ihn seien die neue Arbeit und die Abläufe allerdings noch etwas fremd, deshalb könne er auch noch gar nicht sagen, welcher Schwerpunkt ihm besonders gut gefallen würde und an welchen Stellen Handlungsbedarf bestehe. Peters ist deshalb froh, sich mit vielen erfahrenen Kollegen das Büro zu teilen. „Die stehen mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.“

In den ersten Wochen hat der Bezirksdienstpolizist sich vor allen Dingen mit der Schulwegsicherung befasst. Er ist für das Friedrich-Rückert-Gymnasium und die Grundschule Wrangelstraße verantwortlich und betreut zudem drei Kitas. Dort wird er später den Fußgängerführerschein anbieten und für die Kinder eine Beziehung zur Polizei aufbauen. Diese dürfen dafür schon einmal in einen Streifenwagen klettern oder die Polizeiwache an der Wilhelm-Raabe-Straße besichtigen kommen.