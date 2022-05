Gloria-Award in Düsseldorf : Promi-Auflauf zur Preisverleihung auf der Beauty-Messe

Stockum Designer Harald Glööckler zeigte nachmittags die neuesten Nagel-Trends, am Abend gab sich die Prominenz ein Stelldichein auf dem roten Teppich zur Verleihung des Gloria-Awards.

Dieser Anblick ist durch Corona selten geworden, aber am Freitagabend war es auf der Düsseldorfer Messe mal wieder der Fall: In Halle 10 der Beauty-Messe gab es einen roten Teppich, Blitzlichtgewitter und auch ein paar Promis: Schauspielerin Christine Neubauer und Model Franziska Knuppe waren dabei, dazu eine Handvoll Influencer.

Im Rahmen des Deutschen Kosmetikpreises namens Gloria wurde auch eine einmalige Sonderkategorie geschaffen: das „Überlebenswerk“. Damit wurden jene Institute ausgezeichnet, die trotz aller Widrigkeiten Krisen erfolgreich gemeistert oder deren Inhaber vielleicht sogar anderen Menschen in der Not geholfen haben – sei es während der Corona-Pandemie oder der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer.

Freitagmittag schon war es der Designer Harald Glööckler , der die Blicke in der Halle 10 auf sich zog. Mit Silvia Troska, die ihr Unternehmen Alessandro längst verkauft hat, ist er seit 30 Jahren befreundet, wie er erzählte. Für Troskas neue Firma Nailtime und ihr neues Produkt Duplex ist der bekennende Nagellack-Fan nun Testimonial. Düsseldorf kennt es bestens. Er war immer wieder bei den Modemessen dabei und kannte auch den Modemacher Hanns Friedrichs gut. Troska, die heute in Mönchengladbach lebt, und er wollen auch eine eigene Nagellack-Linie entwickeln, wie Glööckler sagte. „Speziell für Männer, denn die trauen sich auch immer öfter, welchen aufzulegen.“

Auch sonst gab es eine ganz ordentliche Promi-Dichte auf der Beauty: Make-up-Artist Boris Entrup (machte mal bei „Germany’s Next Topmodel“ mit) präsentierte aktuelle Trends. Die Deutsch-Kosovarin und Visagistin Dafinë Neziri erhält am Samstag den Preis Goldene Maske. Ein Gespräch über Schönheit will der Influencer Sami Slimani am Sonntag führen, und viele seiner 1,6 Millionen Abonnenten dürften ihm dabei folgen. Die Düsseldorfer Beauty-Ärztin Barbara Sturm hat neben Hautcremes nun auch Haarpflege, die sie vorstellt.