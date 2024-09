Harald Glööckler in Düsseldorf „Wer jedem gefällt, kommt schnell aus der Mode“

Natürlich funkeln die Strass-Steine nur so – es glitzert die rundherum mit Edelsteinchen besetzte, markante schwarze Brille, die Fingernägel sind so goldfarben wie das breite Armband mit den dicken Klunkern, als Harald Glööckler bestens gelaunt zur Signierstunde in der Thalia Mayerschen Buchhandlung an der Kö erscheint.