Happy-go-lucky eröffnet Lorettoviertel Das duftende Steinreich im Hinterhof

In dem langgezogenen Verkaufsraum im Lorettoviertel liegen verschiedenste Exemplare ihrer großen Leidenschaft in den Regalen. Manche wurden rund geschliffen, andere sind pyramidenförmig oder zylindrisch. In Kästchen liegen so genannte Handschmeichler, glatt geschliffene Edelsteine, die gut in der Handfläche liegen. Dann springen Steine ins Auge, die – würde ein Laie sie in der Natur finden – so unscheinbar grau daherkommen, dass man sie achtlos liegen lassen möchte. Dabei steckt ihre wahre Schönheit im holen Inneren. Zerteilt offenbaren sie glitzernde nach innen gewachsene Kristalle, die je nach Größe des Steins, mal Stechnagelkopf klein sein, mal bis zu fünf und mehr Zentimeter messen können.