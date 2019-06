Hanse-Merkur-Preis : Diakonie Düsseldorf gewinnt Preis für Kinderschutz

Düsseldorf Die Diakonie in Düsseldorf konnte mit ihrem Projekt „Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften“ überzeugen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Zwei Jahre lang arbeiten Hochschulabsolventen an Brennpunktschulen und verhelfen den Kindern dabei ohne Zeitdruck zu besseren Abschlüssen. Für ihr Hamburger Projekt „Starke Basis! - Grundschüler aus Hamburgs Brennpunkten auf Erfolgskurs“ ist die Organisation „Teach First“ am Donnerstag mit dem mit 20.000 Euro dotierten Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz ausgezeichnet worden.

In Hamburg arbeiten die Akademiker seit 2009 an neun Grundschulen. Deutschlandweit gibt es den Angaben zufolge etwa 170 Fellows, die zusätzlich zu den Lehrern ganztags in den Schulen sind und dafür von der gemeinnützigen Bildungsinitiative bezahlt werden.

Zudem wurden drei mit je 10.000 Euro dotierte Anerkennungspreise vergeben. Die AETAS Kinderstiftung hat den Preis für ihr Projekt „KinderKrisenIntervention“ für traumabelastete Kinder in München und Oberbayern bekommen. Die Frankfurt University of Applied Sciences sowie die Goethe-Universität in Frankfurt wurden für eine Vorlesungsreihe zum Kinderschutz in einschlägigen Studiengängen ausgezeichnet und die Diakonie in Düsseldorf konnte mit dem Projekt „Kinderschutz in Flüchtlingsunterkünften“ überzeugen.