Ausbildung : Handwerkskammer lud zum Azubi-Speed-Dating

Düsseldorf Hunderte junge Menschen konnten sich am Mittwoch über 50 verschiedene Ausbildungsberufe informieren und mögliche Arbeitgeber direkt zum Gespräch treffen. Der Andrang war groß.

Die Handwerkskammer will mit Aktionen wie dem Speed-Dating junge Menschen für das Handwerk begeistern. Nach wie vor, betonen die Firmen, wollten viele lieber studieren. Auch David Zülow (Zülow Elektronik) sieht diese Tendenz. Eine Ausbildung stehe einem Studium jedoch in nichts nach, sagt er. Eltern und Lehrer rieten Jugendlichen oft zum Studium – obwohl man mit einer guten handwerklichen Ausbildung gut einen Job finden könne. Zülow Elektronik beschäftigt 24 Azubis, beim Speed-Dating wurde mit 20 Interessierten gesprochen. Darunter waren übrigens auch viele Frauen, die sich jedoch meist ür die kaufmännische Ausbildung interessierten – obwohl viele körperlich anstrengende Aufgaben auch von Maschinen übernommen werden.

Sophie Hinkel von der Bäckerei Hinkel kann jedenfalls nicht nachvollziehen, dass in ihrer Branche die Frauen bislang unterrepräsentiert sind. Der Beruf des Bäckers werde immer noch zu 80 Prozent von Männern ausgeübt, sagt sie. „Traut euch“, sagt Hinkel an Bewerberinnen gewandt. Sie selbst will in einigen Jahren den Betrieb ihres Vaters übernehmen.