Karnevalssitzung : Düsseldorfer Handwerker empfangen auch die Kölner freundlich

Düsseldorf Unter der Leitung der beiden Sitzungspräsidenten, Oberpolier Dennis Klusmeier (Spiesratze) und Karl Hans Danzeglocke (Tonnengarde) wurde es eine gelungene Mischung zwischen närrischem Humor.

(tino) Es dauerte bis zur Zugabe, bis Christian Pape aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr machte. „Wenn man immer nur nach rechts schunkelt, kippt man irgendwann von der Bank und sieht nur noch Stiefel“, meinte der Comedian auf der Bühne des Radschlägersaals. „Treffen sich ein Pfarrer, ein Rabbi, ein Araber und eine Drag Queen … Was beginnt wie ein unrealistischer Witz, ist im Karneval ein ganz normaler Sitzungstisch. So muss das Leben sein. Vielfältig, offen tolerant, eben so, wie es im Karneval ist.“ Und die Sträflinge, Wikinger, Engel, Teufel, Hippies, Giraffen, Ritter, Burgfräuleins und alle anderen Verkleideten im Saal zeigten ihre Weltoffenheit und Toleranz, indem sie sowohl die aus Bonn stammende Band „Druckluft“ oder die Kölner Tanzcombo „Kammerkätzchen und Kammerdiener“ mit so einigen dreifach kräftigen Alaaf begrüßten und verabschiedeten.