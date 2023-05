Märkte in Düsseldorf Handwerker zeigen ihre Kreationen

Die Silhouette des Rheinturms ist jedem hier bekannt und vertraut. Wer also in das große weiße Zelt auf dem Festplatz in Urdenbach schlüpfte und sich sodann inmitten der bunten und facettenreichen Welt des Handwerks wiederfand, erkannte links an der Wand sofort das Düsseldorfer Wahrzeichen und wurde neugierig. An dem Stand lernte der Besucher die Macherin von „Heimatstyle“ kennen, die die ganze Produktpalette – vom Ring, über das Armband bis hin zum Schlüsselanhänger – selbst entworfen, gezeichnet und angefertigt hat. Die Macherin, das ist Sarah Fischer, die am Wochenende eine von 30 Austellern beim diesjährigen Handwerkermarkt in Urdenbach war. Sie bot „Schmuck und Accessoires für Heimatverliebte“ an, wie sie sagte. Für den Urdenbacher Markt hat die Düsseldorferin eigens Buttons mit Sprüchen in Mundart wie „Odebacher Mädche“ oder „Odebacher Papp“ angefertigt und auf ihrem bunten Stand neben Anhängern und Postkarten mit Heine-Zitaten ausgelegt.