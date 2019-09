Stadtplanung in Düsseldorf : Diskussion über Platz für das Handwerk in der Stadt

Düsseldorf Die Branche befürchtet, dass für sie immer weniger Flächen in der Stadt bleiben, weil vor allem neue Wohnungen geplant werden. Die Verwaltung betont, sie habe auch für Handwerk und Gewerbe Flächen ausgewiesen.

Die Kammer stellte am Mittwoch eine Studie vor, die zeigt, dass in Stadtteilen wie Flingern und Bilk viele ehemals gewerblich oder gemischt genutzte Areale nun Wohngebiete werden (unsere Redaktion berichtete). „Der Befund ist ein Weckruf an Rat und Verwaltung der Landeshauptstadt, dem dynamisch verlaufenden Verdrängungsprozess rasch konzeptionell, in der Genehmigungspraxis und planungsrechtlich entgegenzutreten“, sagte Kammerpräsident Andreas Ehlert. Angeregt wurde auch die Errichtung neuer Handwerkerhöfe und Gründerzentren im Stadtinnenbereich.