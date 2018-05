Düsseldorf : Handwerk schaltet Hotline für Datenschutzverordnung

Düsseldorf Die neue EU-Datenschutzverordnung löst in den Düsseldorfer Betrieben massiven Informationsbedarf aus. Eine erste Serie an Info-Veranstaltungen der Handwerkskammer für 1000 Teilnehmer ist bereits ausgebucht; die Handwerkskammer reagiert und richtet weitere kostenlose Info-Abende ein; zudem gibt es die Möglichkeit, Seminare in kleinerem Kreis zu buchen, bei denen dann auch Gelegenheit sein wird, noch konkreter auf Einzelfragen von Teilnehmern einzugehen.

Die Handwerkskammer Düsseldorf hat die wichtigsten Hinweise an die Unternehmen auf ihrer Website zusammengefasst, aufrufbar unter www.hwk-duesseldorf.de/dsgvo. Dort finden sich auch vertiefende Materialien, wie die Kammer gestern mitteilte.

Nach Informationen des Kammersprechers Alexander Konrad haben gestern bereits 150 Unternehmen wegen Problemen mit der Umsetzung der Datenschutzverordnung bei der Kammer angerufen, es wird erwartet, dass diese Zahl in den Tausenderbereich steigt. Die Rechtsabteilung der Kammer hält für Rechtsauskünfte ein Servicetelefon vor: 0211 8795 511 (Manfred Steinritz). Für technische Aspekte des Datenschutzes ist Tobias Werthwein Ansprechpartner; Tel. 0211 8795 357.









Die wichtigste Botschaft zur Datenschutzgrundverordnung der Düsseldorfer Handwerkskammer an die Betriebe lautet: "Keine Panik", sagt Konrad - gesunde Aufmerksamkeit für die Mega-Thematik genügt.

