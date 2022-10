Wirtschaftskrise in Düsseldorf : Das Handwerk sieht so schwarz wie lange nicht

Detlev Thedens (l.), Geschäftsführer der Autolackiererei Thedens, und Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert, der am Standort des Unternehmens an der Ronsdorfer Straße das Herbstgutachten vorstellte. Foto: HWK Düsseldorf

Düsseldorf Während die aktuelle Lage noch als gut bewertet wird, erwarten die Unternehmen eine deutliche Verschlechterung. Selbst die Baubranche ist betroffen – bis auf zwei Ausnahmen.

Die Handwerksunternehmen im Kammerbezirk Düsseldorf gehen in großer Mehrzahl von einem Einbruch der Geschäfte aus. Das zeigt das Herbstgutachten der Handwerkskammer, die am Dienstag in Düsseldorf die Ergebnisse ihrer Umfrage vorstellte. Dabei liegen die Beschreibungen der Lage und die Erwartungen an das nächste halbe Jahr extrem auseinander. Denn immerhin noch 46 Prozent der Betriebe schätzen ihre Geschäftslage als gut ein. Das erwarten für die nahe Zukunft allerdings nur noch zwölf Prozent.