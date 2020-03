Wirtschaft in Düsseldorf : Handwerk in der Region erlebt Konjunkturabsturz

Handwerk in der Region erlebt Konjunkturabsturz

Wirtschaft in Düsseldorf

Düsseldorf Das Konjunkturklima verschlechtert sich in Düsseldorf noch deutlich schlechter als in anderen Städten und Kreisen. Friseure und Kosmetiker haben besonders zu leiden.

Die Corona-Pandemie hat das Handwerk in der Region in eine Krise gestürzt. Die Handwerkskammer Düsseldorf berichtete am Donnerstag von einem Konjunkturabsturz von noch nie dagewesenem Ausmaß. „Das ist eine Vollbremsung ohne Bremsweg“, sagte Kammerpräsident Andreas Ehlert. Das Geschäftsklima brach massiv von 129 auf 102 Punkte ein.,