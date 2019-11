Wirtschaft in Düsseldorf : Handwerk feiert mit 300 Gästen

Düsseldorf Margarete Müller von der Bundesbank sprach in ihrer Rede über den Euro, den sie insgesamt als eine Erfolgsgeschichte bezeichnete.

Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert hatte zuvor in seiner Rede vor einer höheren Staatsverschuldung gewarnt. „Mir bereitet offen gestanden Sorge, dass jetzt auch in unserem Land die Stimmen derer zunehmen, die für eine höhere Verschuldung werben“, sagte er vor den rund 300 geladenen Gästen des Empfangs. „Wir brauchen in in vielen Bereichen mehr Investitionen, aber wir bräuchten in vielen Bereichen auch wieder etwas mehr Zurückhaltung des Staates“, fügte er hinzu. „Wenn man selbst in Zeiten von Steuerrekordeinnahmen mit Verschuldungsgrenzen hadert, dann liegt es vielleicht doch an der Ausgabenseite, an falschen und zudem kostspieligen Prioritäten, die unsere Politiker auf Abwege bringen.“