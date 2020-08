Handel in Düsseldorf : Handelsverband will 2020 noch vier verkaufsoffene Sonntage

Handelsverband will 2020 noch vier verkaufsoffene Sonntage

Handel in Düsseldorf

Viel los war ist in der Stadt an verkaufsoffenen Sonntagen vor Corona. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der Beschluss soll in einem beschleunigten Verfahren erfolgen. Auch gleich nach Weihnachten sollen die Geschäfte öffnen dürfen. Verdi will klagen.

Der „Handelsverband Nordrhein-Westfalen Rheinland“ will für dieses Jahr in Düsseldorf vier verkaufsoffene Sonntage beantragen. Geschäftsführer Rainer Gallus bestätigte das auf Nachfrage, zu genauen Terminen wollte er sich noch nicht äußern, da die endgültige Abstimmung mit den Händlern ausstehe. Nach Informationen unserer Redaktion sind zurzeit folgende Daten vorgesehen: 4. Oktober, 8. November, 6. Dezember und 27. Dezember. Um Passantenströme so gut es geht zu entzerren, sollen die Geschäfte stadtweit öffnen können.