Handball-Europameisterschaft 2024 Handball-ICE soll für Klimaschutz bei der Europameisterschaft stehen

Genau acht Monate bevor die Männer-Handball-Europameisterschaft am 10. Januar 2024 in Düsseldorf beginnt, stand neben der Gruppenauslosung ein weiterer Termin an: Der Botschafter-ICE, der bis zum Finale im Januar 2024 in ganz Deutschland unterwegs sein wird, wurde am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf seine Deutschlandreise geschickt. Drei Spieler in Schwarz, Rot und Gold vor einem Handball sind auf dem ICE zu sehen.